Появились подробности ДТП с переворотом автомобиля в Рязани

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Пресс-служба УГИБДД по Рязанской области сообщила подробности ночного ДТП на улице Новой в Рязани.



По данным Госавтоинспекции, авария произошла в среду, 25 марта, в 23.53 у дома №27А на улице Новой в Рязани. 30-летний житель города, ехавший за рулём автомобиля «Хёндай Солярис», не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге автомобилю «Ауди» под управлением 19-летнего жителя Сасовского района. Произошло столкновение, одна из машин перевернулась.



В аварии пострадали водитель «Ауди» и его 19-летняя пассажирка. Также травмы получила 21-летняя пассажирка «Хёндая». Медики оказали им необходимую помощь.

