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Партнёрские отношения между Рязанью и Сюйчжоу выходят на новый уровень

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская встретилась с делегацией из города-побратима Сюйчжоу (Китай). Встреча прошла в рамках II Международного Форума древних городов. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Китайскую делегацию возглавила заместитель мэра города Сюйчжоу Хань Дунмэй.  В Рязань также приехали руководители структурных подразделений администрации Сюйчжоу, курирующие вопросы водоснабжения, строительства, жилья, а также юридический сектор. 

С рязанской стороны помимо Юлии Рокотянской гостей принимали заместители главы администрации города Игорь Тишин и Владимир Бурмистров. 

Глава муниципального образования отметила, что Сюйчжоу является городом-побратимом Рязани более 20 лет. За многолетнюю дружбу удалось наладить сотрудничество между образовательными организациями и учреждениями культуры. 

–  Нам нужно развивать сотрудничество в экономике и городском хозяйстве. У нас богатый инвестиционный потенциал. Рязань готова к разработке совместных, долгосрочных и взаимовыгодных проектов, –  подчеркнула Юлия Рокотянская. 

Об инвестиционной привлекательности города гостям рассказал заместитель главы администрации Игорь Тишин. Для китайской стороны подготовили пакет предложений, которые могут быть реализованы на территории Рязани с участием иностранных инвесторов.  

Заместитель мэра города Сюйчжоу Хань Дунмэй поддержала предложение о развитии сотрудничества в экономической сфере. Во время визита делегация посетила муниципальные предприятия, отвечающие за водоснабжение и электроснабжение, а также ознакомилась с работой органов юстиции. Хань Дунмэй отметила, что в Сюйчжоу развивается высокотехнологичное производство, а также сельское хозяйство. Китайская сторона готова поделиться опытом и изучить опыт российских партнеров. 

Стороны выразили намерение при следующей встрече обсуждать реализацию уже конкретных совместных экономических проектов.  

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