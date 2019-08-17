Партнёрские отношения между Рязанью и Сюйчжоу выходят на новый уровень

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская встретилась с делегацией из города-побратима Сюйчжоу (Китай). Встреча прошла в рамках II Международного Форума древних городов. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.



Китайскую делегацию возглавила заместитель мэра города Сюйчжоу Хань Дунмэй. В Рязань также приехали руководители структурных подразделений администрации Сюйчжоу, курирующие вопросы водоснабжения, строительства, жилья, а также юридический сектор.



С рязанской стороны помимо Юлии Рокотянской гостей принимали заместители главы администрации города Игорь Тишин и Владимир Бурмистров.



Глава муниципального образования отметила, что Сюйчжоу является городом-побратимом Рязани более 20 лет. За многолетнюю дружбу удалось наладить сотрудничество между образовательными организациями и учреждениями культуры.



– Нам нужно развивать сотрудничество в экономике и городском хозяйстве. У нас богатый инвестиционный потенциал. Рязань готова к разработке совместных, долгосрочных и взаимовыгодных проектов, – подчеркнула Юлия Рокотянская.



Об инвестиционной привлекательности города гостям рассказал заместитель главы администрации Игорь Тишин. Для китайской стороны подготовили пакет предложений, которые могут быть реализованы на территории Рязани с участием иностранных инвесторов.



Заместитель мэра города Сюйчжоу Хань Дунмэй поддержала предложение о развитии сотрудничества в экономической сфере. Во время визита делегация посетила муниципальные предприятия, отвечающие за водоснабжение и электроснабжение, а также ознакомилась с работой органов юстиции. Хань Дунмэй отметила, что в Сюйчжоу развивается высокотехнологичное производство, а также сельское хозяйство. Китайская сторона готова поделиться опытом и изучить опыт российских партнеров.

Стороны выразили намерение при следующей встрече обсуждать реализацию уже конкретных совместных экономических проектов.

