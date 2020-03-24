Определены сроки весенней охоты в Рязанской области

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В Рязанской области определены сроки весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь. Об этом сообщила пресс-службы регионального министерства природопользования. 

В южных районах области (Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Александро-Невский, Шацкий) охота продлится с 28 марта по 6 апреля. 

В северных муниципальных районах (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский) – с 4 по 13 апреля.

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