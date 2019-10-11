Один из маршрутов общественного транспорта в Рязани остался без перевозчика

С понедельника, 14 октября, перевозчик прекращает обслуживание маршрута №50 М2 «ОАО «Тяжпрессмаш» – пос. Южный». Об этом сообщил сайт администрации Рязани.



Причина – окончания срока действия свидетельства на право осуществления перевозок по этому маршруту. Ранее там работали машины ООО «Балашихинская транспортная компания».



Конкурс на этот маршрут был объявлен 25 сентября, его итоги собираются подвести только 6 ноября. До этого времени на маршруте будут работать 6 автобусов среднего класса МУП «УРТ», а также две маршрутки коммерческого перевозчика.

