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Николай Любимов рассказал о встрече с Захаром Прилепиным

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о встрече с писателем Захаром Прилепиным. Соответствующий пост он разместил у себя в соцсетях. 

– С удовольствием слежу за творчеством Захара Прилепина, –  написал Любимов. – Сегодня лично познакомился с писателем. Приятно, что он, как участник Общероссийского Народного Фронта, старается помочь родному краю. 

Обсудили совместную работу по созданию Достопримечательного места «Есенинская Русь» –  уже многое сделано, нужно достойно завершить эту историю. Рассказал о нашей инициативе восстановления Торгового городка в Рязани и придания статуса исторического поселения Скопину. Захар Прилепин обратился с просьбой отремонтировать детскую музыкальную школу им. Новикова в Скопине – такие планы у нас тоже есть, реализуем их в 2021 году.

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