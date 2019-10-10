Николай Любимов рассказал о встрече с Захаром Прилепиным

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о встрече с писателем Захаром Прилепиным. Соответствующий пост он разместил у себя в соцсетях.



– С удовольствием слежу за творчеством Захара Прилепина, – написал Любимов. – Сегодня лично познакомился с писателем. Приятно, что он, как участник Общероссийского Народного Фронта, старается помочь родному краю.



Обсудили совместную работу по созданию Достопримечательного места «Есенинская Русь» – уже многое сделано, нужно достойно завершить эту историю. Рассказал о нашей инициативе восстановления Торгового городка в Рязани и придания статуса исторического поселения Скопину. Захар Прилепин обратился с просьбой отремонтировать детскую музыкальную школу им. Новикова в Скопине – такие планы у нас тоже есть, реализуем их в 2021 году.

