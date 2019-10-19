Николай Любимов провёл рабочую встречу с Дмитрием Малаховым

В субботу, 19 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл рабочую встречу с директором ООО «Атрон» Дмитрием Малаховым. Об этом глава региона написал у себя на странице в соцсети ВКонтакте.



Любимов и Малахов обсуждали инвестиционные проекты, реализуемые компанией «Атрон» в Рязани и области. В частности, речь шла о реконструкции Пронского маслозавода. Стоимость проекта оценивается в 400 миллионов рублей.



– Уже введены в работу несколько цехов по производству молока и масла, планируется запуск линий для изготовления другой молочной продукции, – написал Николай Любимов.



ООО «Бордер» – крупнейшее предприятие в стране по изготовлению дверных замков и фурнитуры – собирается создать в Рязани технопарк. После поступления на предприятие инвестиций, среднемесячный выпуск продукции вырос на 21%, создано более 100 рабочих мест.

