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Николай Любимов принял участие в церемонии открытия Рязанского технопарка

В среду, 11 сентября, состоялось открытие технопарка Рязанского инновационного научно-технологического центра и пространства коллективной работы «Точка кипения – Рязань».

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области» Юрий Иванов, заместитель директора АНО «Агентство стратегических инициатив Ирина Гордина-Невмержицкая.

– Дорогие друзья, сегодня мы открываем технопарк инновационного научно-технологического центра и первое в регионе пространство для командной работы «Точка кипения». Представители науки, образования, бизнеса, профессиональных сообществ, молодежи, общественности вместе будут работать над тем, чтобы инновации эффективно воплощались в жизнь и улучшали ее. Создание «Точки кипения» — это наш очередной, серьезный шаг на пути развития цифровой экономики Рязанской области, – поделился Николай Любимов.

По словам губернатора, «Точка кипения» позволит собрать воедино передовой опыт, тиражировать лучшие практики и обеспечить комфортные условия для продуктивной, коллективной работы специалистов.

Кроме того, перед началом торжественной части Николай Любимов посетил выставку, где были представлены научные инновационные разработки высших учебных заведений города.

В настоящее время в технопарке действуют два этажа из шести, на которых будут размещены 20 резидентов. Оставшиеся площади будут отремонтированы уже в 2020 году.

В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве и развитии проекта «Точка кипения — Рязань» между АО «Корпорация развития Рязанской области» и АНО «Платформа НТИ».

Сразу после открытия на площадках технопарка прошли первые дискуссии, открытые диалоги, круглые столы по вопросам развития комфортной среды для жителей, социального предпринимательства.

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