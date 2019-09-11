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Несколько улиц в Рязани остались без холодной воды

Вечером в среду, 11 сентября, на нескольких улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба администрация города.

Причина отключения – ремонтные работы на водопроводе на пересечении Касимовского шоссе и улицы Боголюбова. Их ведут сотрудники водоканала.

Из-за ремонта без воды придётся обходиться жильцам улиц 8 Марта, Гражданской, Электрозаводской, Попова, Радиозаводской, частного сектора на 2-м и 4-м проездах улицы Новой, ЦТП Попова. 

Кроме того, снижена подача холодной воды на Касимовском шоссе, в микрорайоне Кальное, на улицах Есенина, Грибоедова, Ленина, Щедрина, Затинной, Скоморошинской и некоторых других. 

Завершить работы планируется в 12 часов 12 сентября.

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