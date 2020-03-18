Не только жильё. «Зелёный сад» возводит социально значимые объекты в Рязанской области

Группа компаний «Зелёный сад» известна рязанцам как один из ведущих строителей жилья в регионе. Однако девелопер реализует не только жилые объекты, но и социально значимые проекты. Например, возводит новые очистные сооружения в районах Рязанской области, где местные водоемы имеют высокий уровень загрязнения. Подробнее об этих объектах рассказал главный инженер ГК «Зелёный сад» Владимир Тимченко.

–«Зелёный сад» создаёт в регионе два социально значимых коммунальных объекта. Расскажите о них подробнее.

– В Рязанской области реализуется региональная программа по развитие коммунальной инфраструктуры, в рамках которой возводятся современные коммунальные объекты, в том числе новые очистные сооружения. Их главная задача – улучшить качество воды в местных водоёмах. На сегодняшний день ГК «Зелёный сад» строит два таких объекта.

– Где «Зелёный сад» возводит очистные сооружения?

– В региональную программу попали несколько районов области: Рязанский, Сапожковский, Скопинский, Спасский, Шацкий и Александро-Невский. Населённым пунктам, в которых будут созданы новые очистные сооружения, были выданы прокурорские предписания об устранении нарушений, связанных с выбросом отходов в водоёмы. «Зелёный сад» выиграл тендер на строительство очистных сооружений в Сапожке и в селе Павелец Скопинского района. В Сапожке проектная мощность объекта достигает 400 кубометров в сутки, мощность объекта на второй площадке – 100 кубометров в сутки.

– Речь идёт именно о строительстве новых объектов, а не о модернизации старых?

– Да. Старые очистные сооружения на сегодняшний день оказались изношены. За счет региональных средств появилась возможность не просто отреставрировать старые конструкции, а создать новые.

– Расскажите, как проходит работа над реализацией проектов?

– Стоит отметить, что нашим специалистам приходится возводить объекты в сложных условиях. Однако отсутствие коммуникаций на месте проведения работ не помешало нам завершить объекты в сжатые сроки. Так, в Сапожке создание очистных сооружений уже завершено. Сейчас на объекте проводятся пуско-наладочные работы. В селе Павелец очистные сооружения будут готовы и переданы на баланс районной администрации до конца марта.

Для ГК «Зелёный сад» участие в подобных социально значимых проектах – это не только новый опыт, но и возможность принести пользу региону и его жителям. Запуск новых очистных сооружений поможет обеспечить население чистой водой и благотворно повлияет на экологию Рязанской область.