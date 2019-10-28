Наталья Осычная: В Рязанской области вызовы скорой помощи снизились на 8-10%

С 2018 года в Рязанской области реализуется пилотный проект «Комплекс мер по долговременному уходу». В этом году, кроме Касимовского и Михайловского района, в проект вошли Рязань, а также Сапожковский, Скопинский, Шиловский и Спасский районы. В 2020 году проект охватит весь регион. Промежуточные итоги подвела главный внештатный гериатр министерства регионального здравоохранения Наталья Осычная на брифинге в понедельник, 28 октября.

– Мы второй год участвуем в пилотном проекте. За это время вызовы скорой помощи снизились на 8-10%. Лица, которые нуждаются в постоянном уходе, охвачены заботой и вниманием как со стороны медработникам, так и со стороны соцслужб. Мы осматриваем каждого больного, назначаем план ведения и лечения, передаём соцработникам и проводим активный патронаж, – отмтеила Наталья Осычная, – Для нас это новое направление, мы продолжаем отрабатывать алгоритмы и надеемся завершить проект достойно.

Отметим, что на сегодняшний день в Рязанской области живут более 329 000 людей старше 60 лет. Более 156 000 из них нуждаются в помощи врачей-гериатров.