Рязанцы приняли участие в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»

С 24 по 28 октября на территории Рязанской области проходила Всероссийская акция Министерства здравоохранения РФ «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». В ней приняли участие более 400 рязанцев. Все участники узнали свой ВИЧ-статус, получили достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе, смогли оценить свои риски заражения и получили рекомендации специалистов по профилактике заболевания.

Главной целью мероприятия является информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа, снижение дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к прохождению теста на ВИЧ.

В мобильных медицинских пунктах проводили тестирование на ВИЧ. Прохожие с интересом отзывались на предложение зайти в автомобиль.

Отправляясь на работу или учебу, за покупками, в кино или кафе, люди могли сделать тест на ВИЧ, потратив на это всего 15 минут.

Кроме того, состоялись семинары для медицинских специалистов первичного звена, инфекционистов, эпидемиологов на тему раннего выявления ВИЧ-инфекции. Слушателям рассказали, как в доступной форме общаться с пациентом при назначении анализа на ВИЧ-инфекцию и обсуждении его результата.

Далее экспедиция отправится в Тульскую область.