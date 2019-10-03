На слушаниях вновь обсудили строительство школы в Кальном

В четверг, 3 октября, на публичных слушаниях в Рязани обсудили внесение поправок в Правила землепользования и застройки. Речь шла о территории в Кальном, где в 2020 году планируют построить школу.

Строительство школы было невозможно из-за зонирования микрорайона в генплане города – в Кальном не было участка, соответствующего нормативам для строительства общеобразовательных учреждений. Изменения границ зоны многоэтажек, парков и общественно-жилой зоны рассмотрели на заседании Рязанской гордумы. Депутаты одобрили перевод территории в единую зону общеобразовательных учреждений.

Следующий шаг – внесение изменений в Правила землепользования. Заместитель начальника управления образования и молодёжной политики администрации города Николай Самофал отметил, что изменение генплана является основанием для изменения правил (согласно п.1 ст. 3 правил Землепользования). По итогам доклада члены комиссии оставили предложение без вопросов. Результаты слушаний опубликуют в газете «Рязанские ведомости».

Отметим, что школу на 1100 мест планируют построить напротив ТЦ «Глобус» в районе ручья Быстрец. Площадь свободного земельного участка здесь составляет 23 000 квадратных метров.