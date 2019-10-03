Дворец торжеств в Рязани планируют открыть в ноябре





Дворец торжеств в Рязани откроется в ноябре. Об этом 3 октября в ходе публичного отчёта зампредседателя правительства Рязанской области Анны Росляковой и курируемых ею органов власти сообщила начальник управления ЗАГС Рязанской области Елена Васильева.

По словам Васильевой, реконструкция объекта «вышла на финишную прямую». В частности, устраняются недоделки, решается вопрос о парковках и сквозном проезде к Дворцу, чтобы жители могли избежать пробок на Московском шоссе.

В новом здании ЗАГС будет работать 10 окон для обслуживания граждан. Как считает руководитель управления, это решит проблему очередей. Все отделения ЗАГС будут переезжать в новое здание постепенно, сообщила Васильева.