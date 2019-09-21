На празднике «Осенины» рязанцы читали стихи и загадывали желания

В субботу, 21 сентября, в Мемориальном музее-усадьбе академика И. П. Павлова состоялись «Осенины». Осенины – это осенний праздник со множеством названий: и Праздник урожая, и Пасекин день, и Рождество Богородицы.

На праздник под открытым небом в Павловском саду пришли десятки рязанцев.

– сегодня мы завершаем фестиваль «яблоневый сад», который провели впервые за столь долгое время, – отметила директор мемориального музея-усадьбы наталья загрина. – а также открываем новую неделю, которая будет посвящена юбилею ивана петровича павлова. этот год для нас особенно дорог тем, что это год двух юбилеев: 170 лет со дня рождения академика и 115 лет со дня присуждения ему «нобелевской премии». судьба одарила этого человека гениальным умом, даром учительства и бесценным даром любить и быть любимым».

По словам организаторов, в этом году «Осенины» в Рязани проходят впервые. В этот день произошло освящение сада, была организована поэтическая площадка и игра в городки и дачный крокет.

Вспомнили и про особое угощение – яблочное варенье, которое сотрудники музея варят по особому, старинному рецепту. Варенье получается настолько хорошим, что члены «Клуба друзей музея» Людмила Васютина и Валентина Липина посвятили ему целую песню, которая называется «Варварино варенье» (в честь матери учёного Варвары Ивановны Павловой).

Также рязанцы поучаствовали в главном обряде «Осенин»: написали свои желания на листках и сожгли их в специальной чашечке, которую потом засыпят землёй. Люди верят, что в течение года земля эти желания будет исполнять.