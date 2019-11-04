На «Ночи искусств» юные рязанцы «посмотрели» спектакль с закрытыми глазами

В воскресенье, 3 ноября, Рязанская областная детская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Ночь искусств – 2019».

Юные рязанцы оказались полностью погружены в театральный мир.

На мероприятии ребят познакомили с абсолютно новым форматом спектакля, в котором у зрителей закрыты глаза.

В традиционном варианте, когда человек приходит в театр, он воспринимает спектакль визуально, а здесь, при временной «потери зрения», активизируются остальные органы чувств.

Маленькие зрители проживали каждую секунду жизни слепой девочки. Вот она чувствует мелкие капельки осеннего дождя, пока идет до остановки, вот садиться в вагон поезда и выходит на незнакомой станции, и чувствует, как падает на нее жёлтый лист клёна.

Такой формат спектакля заставляет чувствовать по-новому. При этом вызывает большой интерес, ведь зритель не знает, что его ждёт.