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На мосту через Трубеж в Рязани отремонтируют тротуар

На мосту через Трубеж в Рязани отремонтируют тротуар с правой стороны по направлению из центра города. Аукционная документация по выбору подрядчика размещена на сайте Госзакупок.

Напомним, также запланирован капитальный ремонт моста на автодороге Рязань – Борки, но в этом году будет выбран только исполнитель для разработки проектной документации.

Пока же будет сделан только тротуар. Сейчас он небезопасен для пешеходов. Начальная (максимальная) цена контракта – почти 850 тысяч рублей. Как правило, в ходе торгов она снижается.  

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