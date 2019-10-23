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На месте снесённого дома в Рязани сделали бесплатную парковку

На улице Свободы в Рязани, на месте снесённого дома оборудовали бесплатную парковку. Об этом сообщил сайт городской администрации. 

Территорию площадью 1320 квадратных метров полностью реконструировали в октябре – там уложили асфальт, поставили бордюры. О создании парковки просили жители Рязани. В этом месте она необходима, так как рядом находится детская больница.

В среду, 23 октября, на новой парковке побывали зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров и депутат гордумы Роман Худяков. После этого Бурмистров поручил оперативно нанести разметку на парковке. 

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