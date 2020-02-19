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Молодые специалисты РНПК защитили свои проекты на научно-технической конференции

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть» провела научно-техническую конференцию молодых специалистов (НТК). Участие в этом ежегодном мероприятии принял 41 человек – это молодые специалисты предприятия, работники в возрасте до 33 лет, студенты базовой кафедры «Химическая технология органических веществ» радиотехнического университета и учащаяся «Роснефть-класса». Они представили свои разработки по повышению эффективности деятельности завода.

В четырёх секциях – «Технология процессов нефтегазопереработки», «Промышленная энергетика, энергоэффективность», «Экология. ПБиОТ. Оборудование нефтегазопереработки». «Экономика, финансы. Труд, юриспруденция, персонал» – обсуждались 34 проекта.

Открыл мероприятие главный инженер АО «РНПК» Кирилл Язев. Он отметил, что сегодня Россия ориентируется на молодых рабочих. И РНПК – не исключение.

– Завод в последние годы помолодел, только в прошлом, 2019 году, к нам трудоустроилось более 280 человек. Поэтому нам, руководству завода, хочется видеть заинтересованность молодёжи в общем деле, в том числе в поиске новых методов улучшения работы предприятия, – подчеркнул Кирилл Язев.

Конференция даёт уникальный шанс всем работникам, кто хочет сделать яркий старт в профессиональной карьере, кто хочет заниматься инновационной исследовательской и проектной деятельностью, развить свои профессиональные компетенции. Формат НТК позволяет выявить молодых людей с высоким научно-техническим и лидерским потенциалом.

Каждый докладчик выступил с краткой презентацией разработки, постарался ответить на вопросы комиссии. Самой представительной группой выступающих оказалась секция «Технология процессов нефтегазопереработки», где прозвучало 12 докладов.

В состав жюри вошли руководители завода. Они определили лучшие работы и наградили их авторов. Победители секций теперь отправятся на защиту в следующем этапе конференции – кустовой НТК НК «Роснефть», которая пройдет в мае в Новокуйбышевске. Наиболее эффективные работы молодых нефтяников будут рекомендованы для внедрения на предприятии после глубокой проработки.

Победители и призеры конференции, их научные руководители будут отмечены премиями.

АО «РНПК» проводит конференцию девятнадцатый год подряд. За последние три года из 125 проектов, представленных на конференции, 5 – внедрены на предприятии.

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