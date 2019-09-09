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Массовое ДТП на Московском шоссе в Рязани устроила нетрезвая женщина

В полиции сообщили подробности массового ДТП на Московском шоссе в Рязани.

По данным ГИБДД, авария случилась в субботу, 7 сентября, в 21.50 у дома №20. Автомобиль «Киа Рио» под управлением 27-летней жительницы Рязани врезался в остановившийся автомобиль «Мазда 6» под управлением 36-летней рязанки. После этого «Мазда» ударила стояний впереди «Рено Сандеро», который врезался в «Форд Фокус».

В результате аварии пострадали пять человек, в том числе и 10-летняя девочка, пассажирка «Мазды». 

В дальнейшем выяснилось, что женщина, управлявшая автомобилем «Киа», находилась в нетрезвом состоянии. Прибор показал 1,57 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это почти в 10 раз больше допустимого уровня. 

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