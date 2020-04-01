Маленьким пациентам перинатального центра подарили шапочки и носки

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Маленьким пациентам перинатального центра подарили вязаные шапочки, носки и кофточки крошечных размеров,  а также пледы и игрушки. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Подарки сделали волонтеры из благотворительного движения «Клуб «28 петель». Малыши, родившиеся с экстремально низкой массой тела, склонны к быстрой потере тепла, поэтому в отделении строго соблюдается температурный режим, а вязаные носочки и шапочки помогают удерживать тепло. Сэкономленную энергию новорождённый потратит на восстановление, а значит, скорее пойдет на поправку.

В числе подарков — игрушки в виде осьминожек, связанные таким образом, чтобы напоминать малышам о пуповине. Если младенец сожмет его в руке, то почувствует себя комфортнее и спокойнее.

— Мы очень благодарны нашим волонтерам за участие в судьбе наших маленьких пациентов, — отметила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Ирина Борисова,- каждая вязаная вещь добавляет тепла в большое дело спасения недоношенных малышей.

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