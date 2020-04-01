Компания МК-Тревел отмечает сегодня день рождения

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Рязанцам рассказали, как продлить транспортную карту

Согласно распоряжению губернатора Рязанской области Николая Любимова горожанам рекомендовано оставаться дома, за исключением особых случаев. Управление дополнительных мер социальной...
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Игорь Тишин возглавил администрацию Спасского района

Напомним, ранее Тишин работал в администрации Рязани, заместителем главы. Решение о его назначении депутаты Спасской районной Думы приняли единогласно.
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Каникулы в школах Рязани и области продлили

РИА «7 новостей» информирует своих читателей о продлении школьных каникул и телефонах горячей линии по вопросам организации учебного процесса в Рязанской области. Родители и...
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На трассе между Рязанью и Москвой фура опрокинулась в кювет

По словам очевидца, ДТП произошло на полосе движения в сторону столицы рядом с населённым пунктом Врачово. Подробности случившегося неизвестны.
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Появилась фейковая информация о бригадах воров, ходящих по квартирам

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила об очередном фейке.  Внимание! В мессенджерах распространяется новый фейк: якобы по квартирам ходят...
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Ровно 16 лет назад в Рязани начала свою работу компания «МК-Тревел».

— «МК-тревел» —  это франчайзинг крупнейшего европейского оператора, работающего по мировым стандартам.

— « Мк- тревел» — это офисы продаж с логистикой по всей Рязани и офис продаж в Москве.

— За всю историю работы у «МК-тревел» не было ни одного суда.

— «МК-тревел» ставит во главу угла интересы клиента.

— «МК-тревел» на связи с клиентами в режиме 24/7.

— «МК-тревел» обучает своих сотрудников по лучшим программам.

— «МК-тревел» это наши друзья и партнёры.

Поздравляем ваш дружный коллектив.  Всё самое прекрасное и незабываемое у нас ещё впереди!!!!

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