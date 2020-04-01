Компания МК-Тревел отмечает сегодня день рождения

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Ровно 16 лет назад в Рязани начала свою работу компания «МК-Тревел».

— «МК-тревел» — это франчайзинг крупнейшего европейского оператора, работающего по мировым стандартам.

— « Мк- тревел» — это офисы продаж с логистикой по всей Рязани и офис продаж в Москве.

— За всю историю работы у «МК-тревел» не было ни одного суда.

— «МК-тревел» ставит во главу угла интересы клиента.

— «МК-тревел» на связи с клиентами в режиме 24/7.

— «МК-тревел» обучает своих сотрудников по лучшим программам.

— «МК-тревел» это наши друзья и партнёры.

Поздравляем ваш дружный коллектив. Всё самое прекрасное и незабываемое у нас ещё впереди!!!!