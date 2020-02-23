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Лидер рязанского паблика о родительстве и детстве дала оценку строительству школы за «Круизом»

Лидер одного из рязанских интернет-сообществ о родительстве и детстве Юлия Фомичёва дала свою оценку строительству школы за «Круизом».

Фомичёва написала на своей личной странице «ВКонтакте», что Рязани нуждается в школе, и даже не в одной.

Нужны и в Кальном, и за ТЦ «Круиз», и в 7 квартале ДП, везде, где много новостроек, а, значит, и семей с детками. Строительство новой школы за ТЦ «Круиз» разгрузит школу №73, которая сейчас учится в 3 смены. Не представляю, как дети и родители делают уроки после третьей смены. Это и физически тяжело, и морально…тут после первой-то смены бывает только в 11-12 вечера спать ложишься, – отметила она.

По её мнению, новую школу смогут посещать как дети с Кального, так и дети с домов рядом с «Круизом». Фомичёва отметила, что учебное заведение планируют строить на поле, не трогая деревья.

Если открыть карту и приложить план школы, видно, что деревьев никаких она не коснется. И, наоборот, хорошо, что дети в новой школе будут дышать свежим воздухом. Мало какие школы находятся рядом с таким огромным массивом деревьев, – добавила она.

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