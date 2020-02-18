Лежачего полицейского на улице Чкалова перенесут

В Рязани перенесут ближе к пешеходному переходу лежачего полицейского на улице Чкалова. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в администрации города.



Напомним, лежачий полицейский появился рядом со школой №17 осенью 2019 года. Тогда улицу капитально отремонтировали.



Искусственную неровность со стороны площади Победы перенесут ближе к пешеходному переходу.



– Это требование ГИБДД. Оно появилось после поступивших жалоб жителей дома №9 по улице Чкалова, – сообщили в администрации.



Работы должны завершить к концу этой недели.

