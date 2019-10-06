Конкурсная программа «Зеркала сцены» завершилась «Фаустом»

В Рязани с 1 по 6 октября проходит пятый юбилейный театральный фестиваль «Зеркало сцены». Вместе с высоким жюри рязанцы могли оценить лучшие работы театров нашего города: театра драмы, музыкального театра, театра юного зрителя и театра кукол.

В субботу, 5 октября, был сыгран последний спектакль в рамках церемонии-фестиваля. Конкурсная программа завершилась спектаклем «Фауст» театра драмы.

Возникший на основе легенды XVI в. замысел «Фауста» несет вопрос о достоинстве и жизненной цели человека, о вере в его безграничные творческие возможности.

Сегодня Фауст — трагический герой, раздираемый внутренними противоречиями, конфликтом между религиозными вопросами и открывшимися человеку тайнами всех наук. Не уменьшая трагический размах истории Гёте, спектакль «Фауст» Дмитрия Акриша показывает современного человека, ежедневно искушаемого сегодняшним миром.

Соблазны, сомнения и тоска от пресыщенности — вот лик современного Мефистофеля, который может проявиться в каждом встреченном на улице человеке, прохожем или случайном собеседнике. Спектакль Дмитрия Акриша рассказывает о том, что Мефистофель не инфернальная внешняя сила, а внутренний конфликт в душе человека. Серьёзный разговор про одиночество человека, познавшего беспредельную пустоту человеческой жизни.

Церемония награждения состоится в воскресенье, 6 октября, в Рязанском театре драмы. Начало в 19 00.

Традиционно вечер начнется на площади перед театром. Номинанты и гости пройдут по красной ковровой дорожке. Тема церемонии в этом году – Рок&Ролль. Со сцены будут звучать самые громкие мировые рок- хиты в исполнении московской кавер-группы «5 элемент».

Билеты можно приобрести в кассе театра кукол (тел. 45-54-26) и на сайте театра кукол.