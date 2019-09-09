Коллектив из Сасова выступил на фестивале славянской культуры «Хотмыжская осень»

Народный коллектив «Звонница» Муниципального культурного центра города Сасово представил Рязанскую область на XII Международном фестивале славянской культуры «Хотмыжская осень».

Фестиваль проходил 7 сентября 2019 года в селе Хотмыжск и был посвящён 65-летию Белгородской области.

В этот день Белгородская земля принимала лучшие коллективы народной музыки, песни и танца, мастеров декоративно-прикладного творчества из России и стран зарубежья.

Ансамбль «Звонница» выступил на песенных площадках Белгородской области со своей сольной программой. На гала-концерте фестиваля в исполнении коллектива прозвучала визитная карточка ансамбля – песня «Рязанский край».

За сохранение культурных традиций славянских народов Народный коллектив Рязанской области вокальный ансамбль «Звонница» был награжден диплом XII Международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень».