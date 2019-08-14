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II Международный форум древних городов откроется ярким шоу

В среду, 14 августа, в областной научной библиотеке имени Горького прошёл брифинг, посвящённый открытию II Международного форума древних городов. Торжественная церемония пройдет в 20.30 на Лыбедском бульваре на главной сцене у цирка.

Тема театра как одного из самых древних видов искусства станет основой яркого театрализованного шоу, посвященного открытию Форума. В формате орen-air на большой сцене, установленной перед цирком, зрителям будет представлена завораживающая история рождения и развития театрального искусства во всем многообразии его форм и национальных особенностей. Как отметил председатель Рязанского отделения СТД России Константин Кириллов, театральное открытие форума — это уникальное событие для Рязанской области.

В открытии Форума примут участие все рязанские театры. А особенностью программы в этом году станет выступление уличных театров. В Рязань приедут артисты из Самары, Санкт-Петербурга, Евпатории и других городов. Напомним, что уличные спектакли организовывают в этом году впервые.

По словам Константина Кириллова, каждый присутствующий на открытии II Международного форума древних городов сможет не просто проследить за судьбой театра от его первобытных истоков до современных тенденций, но и проникнуться подлинной театральной атмосферой.

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