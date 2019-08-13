РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. На этой неделе речь пойдет о государственных облигациях.

История 66. Государство просит взаймы. Первые госзаймы в Российской империи

В XIX веке в Российской империи появилась альтернатива банковскому кредиту. Желающие приумножить свое состояние могли вложить средства в ценные бумаги, в основном государственные. Они могли быть краткосрочные, от 3 месяцев до года, и долгосрочные; одни являлись результатом кредитных операций внутри страны, другие – за ее пределами.

Впервые успешно такой способ пополнения бюджета применила Екатерина II. Поначалу правительственные заимствования проводились за рубежом. 25 лет назад, в 1769 году, в Голландии был размещен 10-летний заём на общую сумму 7,5 млн гульденов под 5% годовых. Выглядело это так: банкиры получали от Российской империи облигации номиналом 500 тыс. гульденов, а затем самостоятельно выпускали долговые обязательства меньшего номинала. Обеспечением обязательств со стороны государства стал залог пошлин на экспортируемые и импортируемые товары через ряд городов. Полностью погасить этот выпуск удалось лишь в 1891 году.

Позже императрица выпустила еще 22 внешних займа на 76 млн гульденов. Ее сын, Павел I, провел, как сейчас бы сказали, реструктуризацию кредита. Он объединил все долги и направил единую облигацию, которая стала одной из самых крупных ценных бумаг в финансовой истории. Со временем перечень стран, которые предоставляли внешние займы, расширился: Российская империя получала не только гульдены, но и английские фунты стерлингов, французские франки и т.д.