На главную Рязань Общество Главные фото уходящей недели РязаньОбществоТоп новость Главные фото уходящей недели 24.08.2019 15:57 Поделиться Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin ReddIt Email Print Tumblr Telegram Mix VK LINE Viber Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей». История рязанского архитектурного ансамбля, который находится в запустении больше двадцати лет В Рязани состоялись «Поболтушки о Булгакове» Девушка с аккордеоном показала рязанцам музыкальный моноспектакль В Рязани отметили «Праздник яблока» Впервые в «Фотодоме» выступили артисты Рязанского музыкального театра На выставке московского художника рязанцы смогли погрузиться в «Быструю фазу сна» В День юбилея Российского флага рязанцам вручили награды «Живая цена» или почему так часто меняются цены в туризме