Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей».

История рязанского архитектурного ансамбля, который находится в запустении больше двадцати лет
В Рязани состоялись «Поболтушки о Булгакове»
Девушка с аккордеоном показала рязанцам музыкальный моноспектакль
В Рязани отметили «Праздник яблока»
Впервые в «Фотодоме» выступили артисты Рязанского музыкального театра
На выставке московского художника рязанцы смогли погрузиться в «Быструю фазу сна»
В День юбилея Российского флага рязанцам вручили награды
«Живая цена» или почему так часто меняются цены в туризме