На главную Рязань Общество Главные фото недели РязаньОбществоТоп новостьФото Главные фото недели 03.11.2019 09:05 Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей». Александр Рогов: Это не просто шоу, это часть моей жизни Патриарх вручил награду Игорю Грекову Рязанский народный хор имени Попова приготовил мировую премьеру В Рязани состоялся межнациональный конкурс красоты Александр Рогов рассказал рязанским журналистам о своём шоу Рязанцы могут увидеть уникальную выставку резьбы по тыкве В редакции РИА «7 новостей» прошли мастер-классы для участников проекта «МедиаКВН» В Рязани проходит фестиваль-конкурс «Есенинская Русь» тегифото неделифотообзорНовости СМИ2 Загрузка... Новости МирТесен