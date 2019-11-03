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Главные фото недели

Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей».

Александр Рогов: Это не просто шоу, это часть моей жизни
Патриарх вручил награду Игорю Грекову
Рязанский народный хор имени Попова приготовил мировую премьеру
В Рязани состоялся межнациональный конкурс красоты
Александр Рогов рассказал рязанским журналистам о своём шоу
Рязанцы могут увидеть уникальную выставку резьбы по тыкве
В редакции РИА «7 новостей» прошли мастер-классы для участников проекта «МедиаКВН»
В Рязани проходит фестиваль-конкурс «Есенинская Русь»
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