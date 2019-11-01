В редакции РИА «7 новостей» прошли мастер-классы для участников проекта «МедиаКВН»

В четверг, 31 октября, в Рязанском информационном агентстве «7 новостей» состоялись мастер-классы для участников проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН», которые провели главный редактор информагентства Надежда Майорова и координатор проекта Павел Квартников.

Проект реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Участниками мастер-классов стали учащиеся Центра образования «Дистанционные технологии», гимназии №5, школы №3 «Центр развития образования», у которых по результатам профессиональной диагностики, проведённой психологом, выявлены особые способности к журналистской деятельности.

Надежда Майорова подробно рассказала учащимся средних образовательных школ города Рязани об истории РИА «7 новостей», его сотрудниках, структуре и разделах сайта, в том числе о специальном разделе, посвящённом реализации проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН». Павел Квартников поделился со школьниками информацией об основных этапах реализации проекта, видах контента, который им предстоит создать во взаимодействии с экспертами.

Учащиеся рязанских школ активно задавали вопросы, касающиеся содержания проекта, специфики работы в электронном СМИ, возможности публикации журналистских материалов на сайте РИА «7 новостей».

Впереди школьников ждут экскурсии в региональные средства массовой информации, мастер-классы творческих деятелей, представляющих Международный союз КВН.