Рязанские активисты пообщались с Героем Российской Федерации Андреем Красовым

В пятницу, 1 ноября, в региональном штабе ОНФ состоялась встреча членов организации Молодежка ОНФ Рязанской области с российским военным и политическим деятелем, Героем Российской Федерации Андреем Красовым. Встречу провели в рамках проекта «Герои среди нас».

Андрей Красов рассказал молодежи об истории празднования Дня народного единства, вместе ребята вспомнили героев Рязанской области и даже обсудили возможные пути решения современных конфликтов.

– Кто-то из великих сказал: «История не учительница, а надзирательница… Она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». Это не мои слова, но такое утверждение доказывает, что историю нужно знать, – отметил Андрей Красов.

В ходе беседы прозвучала мысль, что молодежи трудно выстраивать в себе систему нравственных и моральных ценностей, так как сегодня многие аспекты искажены. А проект Молодежка ОНФ помогает ребятам в определении жизненных ориентиров. Организация воспитывает в своих подопечных чувство патриотизма и любви к Родине, ведь девиз организации: «Быть, а не казаться».

Справка. Андрей Красов – российский военный и политический деятель, Герой Российской Федерации, полковник, депутат Государственной Думы Российской Федерации. В 1988 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил в 51-м гвардейском парашютно-десантном полку 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. «За смелые и решительные действия в ходе проведения миротворческой операции» в Южной Осетии в августе 2008 года полковнику Андрею Красову присвоили звание Героя Российской Федерации.