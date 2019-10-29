В Рязани состоялся межнациональный конкурс красоты

Во вторник, 29 октября, в ресторане «Вкус Востока» состоялся IV межнациональный женский фестиваль-конкурс «Свет национальной красоты». В мероприятии приняли участие 13 девушек разных национальностей, которые проживают на территории Рязанской области.

— Этот проект удивительный, он о женщинах! Ведь именно от женщин зависит гармонизация межнациональных отношений, -поделилась организатор Людмила Захарова.

Конкурс включает в себя три этапа. Первый – цикл семинаров «Судьба женщины в судьбе народа», следом конкурс выпечки и творческий номер. На семинарах участницы рассказывают друг другу о выдающихся женщинах их народа.

В этом году на конкурсе впервые работал «свободный микрофон». Любой желающий мог поздравить конкурсанток, спеть и даже станцевать.

Кроме того, в рамках мероприятия прошёл мастер-класс по танцам разных народов от профессионального хореографа Веры Снопок.