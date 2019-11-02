Александр Рогов: Это не просто шоу, это часть моей жизни

На канале СТС запущено новое шоу «Рогов в городе», в котором известный стилист Александр Рогов приезжает в разные регионы нашей страны, выбирает героиню и за сутки преображает девушку до неузнаваемости. В список городов вошла и Рязань.

В нашем городе съемки проходили 30 и 31 октября.

Журналистам РИА «7 новостей» удалось пообщаться с Александром лично. На импровизированной пресс-конференции он рассказал о жизни стилиста, своём шоу, достижении успеха и модных табу.

-В первую очередь, всем хотелось узнать, как же девушки становятся героинями телешоу, и по каким критериям Александр делает свой выбор?

-У нас нет никаких четких критериев. Самое важное найти того, с кем будет интересно, чью историю зритель захочет досмотреть до конца выпуска.. Нас давно не интересует драма в жизни героинь, да она никогда не была первоочередным пунктом. Героиня из Рязани является супер интересным человеком. При просмотре серии вы будете, и смеяться, и плакать, и удивляться, и радоваться. — отметил стилист.

-После завершения съемок и выхода выпуска в эфир вы поддерживаете связь с участницами проекта?

-С героинями, которые хотят с нами дальше общаться, мы охотно поддерживаем связь в социальных сетях. Они всегда могут написать нам, задать вопрос. Мы с удовольствием следим за жизнью героинь и искренне надеемся, что их участие в нашем шоу не было потребительским. Если Катя из Рязани продолжит с нами выходить на связь, будет вести свои соцсети, выкладывать фотографии, и мы сможем проследить, как она живет, я буду искренне рад, что её жизнь изменилась. Здесь все по-настоящему и от души. Это не просто телепроект для меня, это часть моей жизни.

-Александр, расскажите, как проходит выбор специалистов для съемок шоу?

-Я перечисляю города и прошу местных специалистов или тех, кто знает местных специалистов, рекомендовать мне их. Всех отсматриваю. Недавно у меня было 18 тысяч комментариев и мне пришлось посмотреть все. В Рязани был непростой выбор. Я долго не мог найти того, кто мне подошел бы.

-Как вы считаете, отличаются ли чем-то провинциалки от московских дам?

-Самая главная ошибка девушек из провинции то, что они все время думают, что они из провинции, и себя этим оправдывают. Это абсолютная глупость. Я доказываю, что, даже живя в регионе, можно выглядеть классно. Многие не думают о том, что стиль, это не только одежда. Стиль – это всё, что вас окружает. Также в регионах мы очень часто сталкиваемся с гомерическими гардеробами, в которых многие вещи устарели, вышли из моды. Неумение отказаться от старого и от балласта, наверное, и отличает провинциалок.

-Существуют ли у вас какие-то табу в образах?

-Моё любимое правило – не зарекаться. Возможно, послезавтра будет в моде то, что сейчас мне не по душе. Единственное табу – это неряшливость, а все остальное допустимо. Я абсолютно открыт, и самое главное для меня – это индивидуальность.

-Как вы относитесь к тенденции унисекс в современной моде?

-Обожаю. На самом деле, термина «унисекс» давно не существует, он не совсем правильный. Сейчас есть новое понятие «genderfluid». Оно обозначает одежду, у которой нет пола. На мне куртка-косуха, у которой теоретически нет пола, она может быть в гардеробе, и мужчины, и женщины. Мне это нравится. Мне нравится, что девушки могут зайти в мужской отдел и взять себе рубашку или пиджак, который будет смотреться объемно, и который в женском отделе не купишь. Самое главное, чтобы это адекватно смотрелось на человеке.

-Александр, можете назвать топ-5 вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе у каждой девушки?

-Наверное, это какие-то базовые вещи. Простой трикотажный топ, может быть кардиган или джемпер, хорошие джинсы, куртка-косуха никогда еще никому не помешала и, например, хороший жакет или некое платье, даже не обязательно черное.

-В настоящее время представители молодого поколения рвутся стать стилистами или дизайнерами. Какой совет вы можете им дать?

-Я могу дать один конкретный совет. Если вы хотите заниматься творчеством, надо поставить себе чёткий вопрос: Готовы ли вы заниматься чем-то другим, если не получится стать стилистом? И если хотя бы 5 процентов из 100 будет ответ «да», сразу можете туда отправляться. Я считаю, что в этом случае не должно быть альтернативы. Это очень сложный выбор. Профессия дизайнера, стилиста привлекает большое количество людей, потому что визуально выглядит легко. У меня в графике 12 городов за этот месяц. Это нереально тяжело. Когда люди об этом мечтают, они видят только красивый фасад: тебя узнают на улицах, с тобой фотографируются, показывают по телевизору. Но через что я прохожу, чтобы у меня это было, все забывают.

-Вы побывали уже во многих городах России, что удивительного успели заметить?

-Я путешествую по стране уже лет десять с мастер-классами, поэтому почти все города, где мы с моим шоу оказываемся, я уже видел. И я счастлив, что у меня есть возможность вернуться снова, потому что когда я еду с мастер-классов, я не вижу ничего. А сейчас я реально имею возможность увидеть город, почувствовать его. Все города, в которых мы побывали удивительные. Я хочу показать, что путешествовать по своей стране – круто. Не обязательно хотеть поехать в Милан, можно поехать в Рязань и увидеть грибы с глазами. Это же классно иметь возможность увидеть свою страну. Ведь в каждом городе есть удивительные люди, красивые, позитивные, гостеприимные. Я считаю, что наша страна прекрасна.