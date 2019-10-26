Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей». 

В центре Рязани установили часы, показывающие время до Нового года
В Рязани отметили годовщину основания ВМФ
Стилист Рогов приедет в Рязань снимать программу для СТС
Рязанские студенты получили именные стипендии губернатора
В Рязань приедут талантливые пианисты из разных стран мира
В Старожилове в преддверии 30-й годовщины МЧС посадили 30 туй
Ансамблю «Крылатая пехота» – 25 лет!