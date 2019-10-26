На главную Рязань Общество Главные фото недели РязаньОбществоТоп новостьФото Главные фото недели 26.10.2019 14:52 Поделиться Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin ReddIt Email Print Tumblr Telegram Mix VK LINE Viber Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей». В центре Рязани установили часы, показывающие время до Нового года В Рязани отметили годовщину основания ВМФ Стилист Рогов приедет в Рязань снимать программу для СТС Рязанские студенты получили именные стипендии губернатора В Рязань приедут талантливые пианисты из разных стран мира В Старожилове в преддверии 30-й годовщины МЧС посадили 30 туй Ансамблю «Крылатая пехота» – 25 лет!