Ансамблю «Крылатая пехота» — 25 лет!

В пятницу, 25 октября, в Рязанском дворце молодежи состоялся праздничный концерт, посвященный 25-летнему юбилею творческой деятельности вокальной группы РВВДКУ «Крылатая пехота». В зале собралось большое количество людей, чтобы поздравить ансамбль с этой круглой датой.

Мероприятие началось с показательных выступлений курсантов училища под песни «Крылатой пехоты».

С первым поздравительным словом выступил начальник РВВДКУ Анатолий Концевой.

— Дорогие друзья, позвольте мне от всех воздушно-десантных войск поздравить наш прославленный коллектив с четвертью столетия. То творчество, которое несет нам «Крылатая пехота», помогает служить, строить и жить. Наша группа прославляет не только училище, не только Рязань, но и все воздушно-десантные войска. Мы гордимся вами! – поделился Анатолий Концевой.

Анатолий Георгиевич наградил знаком отличия за заслуги Юлию Кубарину и Константина Емельянова, а знаком отличия за отличие Вадима Ветошкина, Артуроса Лаурикетиса, Киррила Панова и Анастасию Тесленко.

Также поздравить коллектив «Крылатой пехоты» приехал заместитель командующего ВДВ Алексей Рогозин.

— Уважаемые жители города Рязани, ансамбль «Крылатая пехота» это визитная карточка нашего десантного училища. Группа является, не побоюсь этого слова, идеологической платформой для всех ВДВ и особым оружием против врагов. Я поздравляю вас с юбилеем! – сказал Алексей Рогозин.

Ансамбль принял поздравление от депутата Рязанской областной думы Сергея Лукьянова.

— Добрый день, уважаемые гости, товарищи десантники, ветераны! Во всех уголках, где есть хоть один десантник, который служил в ВДВ, наверное, знакомы с творчеством нашей «Крылатой пехоты». Я хочу поздравить вас от председателя Рязанской областной думы Аркадия Фомина и от себя лично, желаю дальнейших творческих успехов, процветания, — поздравил Сергей Лукьянов.

Сергей Иванович вручил приветственный адрес и пожелал, чтобы тот нашел место на полочке с наградами.

На праздничный концерт приехали бывшие участники коллектива и вместе с нынешним составом исполнили песню-гимн «Крылатая пехота».

Также на мероприятии выступили творческие коллективы из детского сада № 20 и Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых.