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Ещё одного застройщика в Рязани признали банкротом

В понедельник, 10 февраля, Арбитражный суд Рязанской области принял решение о банкротстве строительной компании ООО «Альфа Рязань». Об этом сообщил «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» на своей странице ВКонтакте. Именно эта организация и выступала истцом по делу. Долгострой, так и не сданный этой компанией, расположен на улице Стройкова, 64.

В настоящее время открыто конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий. Далее будут составлены реестры дольщиков и найден новый застройщик.

Напомним, в тот же день банкротом была признана ещё одна строительная компания – ООО «Инжстрой».

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