Елена Сорокина опубликовала видеосюжет о встрече чиновников с жителями Соколовка, прошедшей в формате «Одного окна». Запись глава администрации Рязани разместила у себя на странице в Фейсбуке.



Напомним, встреча прошла в четверг, 14 февраля. Общение велось в филиале Ресурсного центра «ДОМ ТОС» в посёлке Соколовка. С местными жителями в формате «одного окна» общались руководители подразделений администрации Рязани.



Участники назвали такой формат встреч очень удобным и выразили надежду на их продолжение.

