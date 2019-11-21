Елена Сорокина: окончательное решение по строительству школы в Кальном не принято

21 ноября на заседании комитета Рязанской городской Думы по градостроительной деятельности и земельным вопросам депутат Алексей Захаров задал вопрос о строительстве школы в микрорайоне Кальное, обратив внимание, что вопрос не внесён в повестку дня заседания.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила, что окончательного решения о том, где будет построена школа, всё ещё не принято. По её словам, администрация рассматривает разные варианты и принимает предложения от граждан по решению этой проблемы.

— Мы не примем решения, которое не будет соответствовать интересам жителей города, — заверила Сорокина.

‡агрузка...

Напомним, ранее администрация Рязани отказалась от планов строительства школы в районе ЖК «Маргелов» из-за высокой стоимости проекта. Школу для жителей микрорайона было предложено построить в Лесопарке, однако это вызвало негативную реакцию рязанцев, которые хотели бы сохранить зелёную зону.