Строительство школы из района Кальное предложили перенести в Лесопарк

Строительство школы на 1100 мест в районе Кальное предложили перенести в Лесопарк. Предложение внести изменения в Генплан города озвучили на заседании градостроительного комитета Рязанской гордумы в четверг, 24 октября.

Замначальника управления образования Екатерина Пронина отметила, что микрорайоне есть серьёзная потребность в строительстве новой школы. В данный момент школа №73 переполнена и вместо 600 принимает более 1300 учеников. Чтобы убрать в учебном заведении вторую смену, необходимо новое образовательное учреждение.

Чтобы построить новую школу на территории Лесопарка, необходимо внести изменения в Генплан города – перевести участок площадью 2,77 га из перечня объектов озеленения в зону образовательных учреждений. Отметим, что общая площадь лесопарка составляет 166,7 га, строительства новой школы займёт менее 2% территории.

На заседании добавили, что само здание не затронет зелёные наслаждение на территории. Новая школа появится там, где прежде землю использовала спортивная организация, однако участок не соответствовал требованиям безопасности для занятий по стрельбе из лука.

Алексей Муковнин, и.о. начальника управления благоустройства, добавил, что попасть в школу из микрорайона Кальное школьники смогут пешком – по освещённым тротуарам, также на участке ходит общественный транспорт. Представитель администрации также добавил, что количество общественного транспорта могут увеличить, если такая необходимость возникнет. Для безопасности учащихся в районе ТЦ «Круиз» также предложили сделать надземный переход.

Роман Шашкин также отметил, что проект обсуждался на публичных слушаниях, где местные жители высказались против строительства школы. Проект представили на заседании комитета после доработки.

Председатель Рязанской гордумы Юлия Рокотянская отметила, что найти более подходящий участок для строительства школы в городе непросто.

– Кальное перегружено. Мы должны взять ситуацию на контроль. Предлагаю дать возможность нашим детям обучаться в экологически чистом районе, – отметила глава города.

После долгих обсуждений депутаты решили вынести вопрос на заседание Рязанской гордумы.

Отметим, что прежде администрация города отказалась от планов строительства новой школы в Кальном в районе ЖК «Маргелов» из-за высокой стоимости проекта.