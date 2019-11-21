Аркадий Фомин: профессионализм сотрудников налоговой службы способствуют решению задач по увеличению налогового потенциала региона

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил сотрудников налоговой службы с профессиональным праздником. Публикуем полный текст поздравления.

Уважаемые работники и ветераны налоговой службы!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Днем работника налоговых органов России!

От вашей грамотной и слаженной работы зависят поступления денежных средств в бюджеты всех уровней, что позволяет создавать условия для выполнения национальных федеральных и региональных проектов, развития экономики, улучшения качества жизни людей.

Высокий профессионализм, опыт, ответственность сотрудников налоговой службы во многом способствуют решению задач по увеличению налогового потенциала региона, оптимизации налоговых расходов, повышению эффективности применения налоговых льгот.

Взаимодействие исполнительной и законодательной власти, представителей малого и среднего бизнеса, общественности позволяет совершенствовать налоговое законодательство, делать его более понятным и прозрачным.

Желаю всем работникам и ветеранам службы крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и дальнейших успехов!

А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»

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