Топ-5 мест в России для встречи Нового года 2020

Чем ближе Новый год, тем острее вопрос, как интересно и с пользой провести зимние каникулы. В 2020 году новогодние праздники составят целых восемь дней (с 1 по 8 января). Менеджер туристического агентства «МК-Тревел» Виктория Коненкова рассказала, что для классного отпуска вовсе не обязательно ехать далеко.

Провести сказочные в прямом смысле этого слова новогодние каникулы можно в Великом Устюге, где находится резиденция Деда Мороза. От такой поездки в восторге будут как дети, так и взрослые. 31 декабря Дед Мороз принимает гостей до четырех часов дня, потом делает перерыв до одиннадцати часов вечера. Именно в это время начинается трехчасовое шоу с песнями, конкурсами и салютом.

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Прекрасный способ взбодриться — поехать на Новый год в горы. В России самые популярные горнолыжные курорты находятся в Красной Поляне. Они по-европейски опрятные и напоминают альпийские деревни. Даже если Вы не любите лыжи, сюда стоит приехать ради чистого воздуха, красивых пейзажей и уютных отелей. Зима в Красной Поляне мягкая, много солнечных дней. К концу декабря выпадает много снега.Температура в декабре 0… –5°С.

Если хочется тёплого Нового года, рекомендуем поехать в Сочи. Кто-то скажет, что зимой там делать нечего. Однако приятно прогуляться по опустевшему курорту: исследовать дендрарий, съездить на экскурсии, полюбоваться зимним морем и насладиться тёплыми солнечными деньками посреди зимы. В ночь с 31 декабря на 1 января можно гулять в центре города и наблюдать салют или поужинать в ресторане. Многие отели предлагают праздничную программу и банкет. Советуем выбирать отель с открытым подогреваемым бассейном и спа-услугами, чтобы как следует расслабиться. Воздух днём может прогреваться до +15°С, а ночью — до +5°С. Снег выпадает крайне редко, а если это случится, Вам посчастливится увидеть припорошенные пальмы.

Столица Татарстана — отличное место встречи Нового года. В Казани Новогоднюю ночь можно провести в ресторане национальной кухни, пробуя местные необычные блюда: сладкий пирог губадия, пирожки эчпочмак, медовый чак-чак и сытные кыстыбай. С детьми съездите в резиденцию местного Деда Мороза, которого зовут Кыш Бабай, и Снегурочки — Кар Кызы. Она находится в селе Яна Кырлай.

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Чтобы взглянуть на кусочек Европы в России – отправляйтесь встречать Новый год в Калининград. Огромная ель на площади Победы и ярмарка вокруг ничуть не хуже такой же в Страсбурге или в Праге. В конце декабря в Калининграде тепло: от –5°С до +3°С. Но часто идут либо дожди, либо снег. В целом, довольно сыро и ветрено, поэтому позаботьтесь о теплой не продуваемой одежде. И не забудьте привезти в подарок близким янтарь.