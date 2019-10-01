Елена Митина рассказала о законопроекте, запрещающем размещение «наливаек» в жилых домах

Во вторник, 1 октября, в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялось заседание Депутатского центра при местном политсовете города Рязани.

В его работе приняли участие депутаты Госдумы Елена Митина и Андрей Красов, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.

В ходе заседания Елена Митина рассказала о законопроекте, запрещающем размещение так называемых «наливаек» в жилых домах.

Парламентарий отметила, что проект ФЗ «О внесении изменений в статью 16 ФЗ ”О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции”» был разработан в целях обеспечения общественного порядка и принят депутатами Госдумы в первом чтении.

– Законопроект был инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан. Население крайне негативно относится к размещению в зонах жилой застройки кафе и баров, торгующих алкоголем, так называемых «наливаек», – подчеркнула Елена Митина.

В рамках анализа сложившегося положения во все регионы РФ был направлен депутатский запрос. На сегодняшний день из 41 органа государственной власти субъектов РФ получены письма с информацией о существенном ухудшении ситуации в области общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в области алкогольного рынка в организациях общественного питания.

– В следствии этого были выработаны дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях, – отметила Елена Митина. – Это такие условия как площадь зала обслуживания посетителей не менее 20 кв.м., вскрытие алкогольной тары лицом, непосредственно осуществляющим ее продажу, а также соблюдение регионального законодательства об обеспечении тишины и покоя граждан на соответствующих территориях.

Кроме этого, органы государственной власти субъектов Российской Федерации получат право устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе и на их полный запрет на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятого в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

– Таким образом будет обеспечиваться учёт мнения жильцов при размещении в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях организаций, реализующих населению алкогольную продукцию, – подчеркнула Елена Митина.

Участники заседания поддержали данную законодательную инициативу, а также признали ее необходимой, актуальный и целесообразной.