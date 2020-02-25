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Елена Митина провела личный прием граждан

Во вторник, 25 февраля, депутат Госдумы Елена Митина провела личный прием граждан в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

Парламентарий ответила на вопросы, связанные с коммунальными платежами, медицинским обслуживанием, капитальным ремонтом многоквартирных домов. Ряд вопросов был посвящен внесению изменений в Конституцию РФ, а также принятым поправкам, направленным на расширение программы материнского капитала.

Житель Рязани обратился с просьбой разъяснить, какие категории граждан имеют право на компенсацию расходов на оплату взноса за капремонт многоквартирных домов.

Елена Митина рассказала, что право на предоставление компенсации расходов на уплату взносов на капремонт в размере 50% имеют неработающие пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста.

– Кроме этого, аналогичные льготы предоставляются инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, а также гражданам, имеющим детей-инвалидов, – отметила парламентарий. – Граждане старше 80 лет освобождаются от платежей в полном объеме.

По части вопросов были даны исчерпывающие разъяснения. По другим будут направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.

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