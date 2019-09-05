Елена Митина осмотрела Чернавский Дом культуры

В четверг, 5 сентября, депутат Госдумы Елена Митина посетила Милославский район и осмотрела Чернавский сельский Дом культуры, ставший участником проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

На капитальный ремонт здания из бюджетов различных уровней выделено 2,5 млн. руб. Эти средства были затрачены на ремонт фасада, фойе, внутренних помещений, зрительного зала, оконных и блоков.

Сейчас стартовал второй этап ремонтных работ. На деньги отремонтирована крыша, ведется ремонт входной группы.

– К подрядчикам есть ряд вопросов. Будет переделан фасад, ремонт которого выполнен недостаточно качественно, – отметила Елена Митина. – Еще одна проблема – в смету не был заложен ремонт сцены и этот вопрос необходимо решить в ближайшее время.