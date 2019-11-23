Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

В Сасовском районе автовоз с микроавтобусами едва не упал в реку. В городе Сасово прошла интерактивная программа для детей «Здоровье – это здорово».
Жители Скопинского района просят установить памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В Скопине появился макет храма, разрушенного в 1936 году. Губернатор призвал главу администрации Скопина заняться уличным освещением.Жители Скопинского района записали видеообращение к губернатору.
В Касимовском районе появилось граффити с космонавтом. Суд обязал касимовскую фабрику выплатить фотографу 360 тысяч рублей. В Касимове прошёл фестиваль национальных культур. Активисты ОНФ сообщили о срыве сроков создания «Купеческой слободы» в Касимове. Под Рязанью произошло серьёзное ДТП.В Касимове неизвестные набросали пивных бутылок в детскую коляску.
В Ермишинском районе прошёл День правовой помощи детям.
Жительницу Шиловского района будут судить за убийство
В Поплевинской основной школе Ряжского района некачественно отремонтировали спортзал. В Ряжске поймали вора автозапчастей.
В ДТП в Рыбновском районе пострадали четыре человека. В Рыбном обнаружили труп молодого мужчины
В Спасском районе временно перекрыли движение по наплавным мостам через Оку.
На пожаре в Клепиковском районе погибли двое мужчин.
В Пронском районе исправили скандальное граффити ко Дню Победы.
Назначена прокурор Чучковского района.
В Михайловском районе сгорели два дома