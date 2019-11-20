Назначена прокурор Чучковского района

Прокурором Чучковского района стала советник юстиции Оксана Николаевна Сагеева. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.



Сагеева – уроженка города Сасово. Юридическое образование получила на факультете Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева. Учёбу закончила в 1998 году. В 2002 году пришла на службу в прокуратуру.



За время службы успела поработать следователем в Пителинском и Сасовском районах, затем была заместителем сначала прокурора Кадомского района, а затем Сасовского межрайонного прокурора.

