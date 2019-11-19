Активисты ОНФ сообщили о срыве сроков создания «Купеческой слободы» в Касимове

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта сообщили о срыве сроков реализации проекта всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». К 15 ноября здесь должно было появиться общественное пространство «Купеческая слобода». На эти цели было выделено 50 млн руб. федеральных и более 20 млн региональных средств. За эти деньги должны были отремонтировать тротуары и фасады домов по улице Советской от дома № 1 до дома № 27, установить малые архитектурные формы, организовать освещение и видеонаблюдение, создать WI-FI зону.

Представители ОНФ побывали в Касимове и отметили, что центральная улица города до сих пор представляет из себя огромную стройплощадку, а ремонт фасадов домов даже не начинался.

– Жители Касимова возмущены и их легко понять – такое благоустройство не может радовать. Изначально качественный проект дезавуирован неспособностью муниципальных властей организовать должным образом работу по его воплощению в жизнь. На наш взгляд, из сложившейся ситуации необходимо сделать серьёзные выводы, – заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы РФ, Герой России Андрей Красов.

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Активисты ОНФ направили обращение в правительство Рязанской области с просьбой взять под особый контроль проводимые в муниципалитете работы, а также внести в повестку заседания межведомственной комиссии по формированию современной городской среды при губернаторе Рязанской области вопрос о детальном анализе сложившейся ситуации.