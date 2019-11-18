Губернатор призвал главу администрации Скопина заняться уличным освещением

В понедельник, 18 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов с рабочим визитом посетил город Скопин. Он встретился с главой администрации муниципального образования Олегом Асеевым.

Любимов сообщил, что в соцсетях жители Скопина чаще всего жалуются на освещение и дороги. По словам губернатора, в следующем году с города будет снята значительная финансовая нагрузка путём приёма ряда транзитных дорог Скопина в областную собственность.

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Губернатор призвал главу администрации Скопина комплексно заняться уличным освещением: привлечь инвесторов, которые занимаются энергосервисными контрактами.

– Надо работать с министерством ТЭК и ЖКХ по привлечению энергосервисных компаний. И естественно надо заниматься и самим. Чтобы там, где вообще нет света, электричество появлялось, – подчеркнул глава региона.

Любимов и Асеев обсудили возможность участия Скопина в федеральном проекте «Чистая вода». Это позволит построить скважины и станции очистки воды для трёх микрорайонов.

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Как сообщает сайт регионального правительства, губернатор подчеркнул важность реализации на местах национальных проектов и налаживания обратной связи с гражданами.