В Поплевинской основной школе Ряжского района некачественно отремонтировали спортзал

В понедельник, 18 ноября, депутат Государственной Думы Елена Митина посетила Поплевинскую основную школу в Ряжском районе, которая стала участником национального проекта «Демография».

На ремонт школьного спортивного зала из бюджетов различного уровня было выделено около 1 млн руб. На эти средства был запланирован ремонт стен, пола, системы отопления, замена оконных и дверных блоков.

– Данный объект находится под контролем депутатов. Я уже приезжала сюда в июне, когда работы только начинались. Ничего не предвещало, что этот спортзал станет одним из наиболее проблемных объектов в регионе, – отметила Елена Митина. – Подрядчик стал затягивать сроки сдачи, и контракт с ним был расторгнут. Но, так случилось, что торги вновь выиграла та же подрядная организация со сказочным названием «АндерсОн». И ситуация снова повторилась – мы опять увидели недобросовестное отношение к выполнению взятых на себя обязательств.

‡агрузка...

Одной из причин, почему подобная ситуация стала возможной, Елена Митина назвала несовершенство ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

– На сегодняшний день во главу угла поставлена низкая цена, а не качество. В этом году в данный закон мы уж неоднократно вносили поправки. Считаю, что работа в этом направлении должна быть продолжена, – отметила парламентарий.

Сегодня, казалось бы, спортивный зал готов к сдаче и торжественному открытию. Но родители учеников через сервис «Нацпроекты глазами людей» направили обращение к Елене Митиной не только по поводу сроков окончания ремонта, но и с претензиями к качеству выполненных работ.

– Вновь приехав в школу и увидев спортзал своими глазами, мы понимаем, что претензии обоснованы. Хорошо сделаны полы и потолок, вставлены качественные окна и двери, заменена система отопления. Но при этом стены не выровнены, плохо оштукатурены и покрашены. Я спросила у представителя подрядной организации, сделал бы он такой ремонт для своих детей. Он промолчал. Я не понимаю, почему для других детей можно делать плохо. Все школьники имеют право на то, чтобы заниматься в хороших условиях. Уже конец ноября, скоро морозы, а зал до сих пор не готов, – отметила парламентарий.

По словам заведующей Поплевинской основной школы Нины Катуниной, сентябрь и октябрь дети занимались физкультурой на спортивной площадке.

– Сейчас погода не позволяет проводить занятия на улице. Мы выделили класс, где дети играют в шахматы и шашки. С нетерпением ждем, когда сможем заниматься в спортивном зале, – призналась Нина Катунина.

- Advertisement -

На высказанные претензии представитель подрядной организации ООО «Андерсон» Евгений Миляев отметил, что на его взгляд, было сделано все возможное для того, чтобы объект был отремонтирован.

– Ситуации бывают разные, так получилось, что сроки были сорваны. Ремонт завершен. Объект сложный, здание старое. Все, что могли, мы сделали, – отметил Евгений Миляев.

Елена Митина подчеркнула, что благодаря сервису «Нацпроекты глазами людей» у граждан появилась возможность оперативно получать ответы на свои обращения и контактировать с закрепленным депутатом.

– К сожалению, очень низкий процент населения знает что-то о национальных проектах. А ведь это огромное количество объектов – поликлиники, школы, детские сады, автомобильные дороги, спортивные комплексы, дома культуры и многое другое. К тому же, людям не всегда удается найти нужную информацию по объекту нацпроекта, а также контакты для того, чтобы сообщить о проблемах по нему, – подчеркнула депутат.

Сервис «Нацпроекты глазами людей» пока запущен в восьми пилотных регионах. Жители Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Ульяновской, Тюменской областей и Чеченской Республики смогут следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять по ним обращения. «Единая Россия» будет добиваться решения каждой без исключения проблемы по объектам. На основе проблемных тем и вопросов, собранных при помощи сервиса, «Единая Россия» будет систематически составлять доклад на имя Председателя Партии, главы Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Резюмируя встречу, Елена Митина подчеркнула, что в ближайшее время все недочеты должны быть устранены.

– Буду держать ситуацию на контроле, и находиться на связи с теми, кто ко мне обратился, –отметила парламентарий.