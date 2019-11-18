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В Скопине появился макет храма, разрушенного в 1936 году

В пятницу, 15 ноября, в городе Скопин Рязанской области появился макет Свято-Троицкого собора, который был разрушен в 1936 году. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Идея воссоздать храм в уменьшенном виде принадлежит бизнесмену Юрию Суслину.

— Я верю, что мои усилия, а также поддержка скопинцев помогут вернуть городу звание «Рязанского Суздаля», которое он когда-то носил. Первый этап этого — воссоздание в миниатюре разрушенных храмов, что поможет донести до будущих поколений прежнюю красоту нашего города, – пояснил Юрий Иванович.

Сейчас в Скопине установлено два таких макета. Первый – точная копия Входоиерусалимского храма, он появился в сквере имени Маршала Советского Союза Сергея Бирюзова осенью прошлого года.

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